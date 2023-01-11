УЗ змінює маршрути низки поїздів: нові графіки руху

Зазначено, що з 19 січня поїзд №59 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін - о 10:57.

Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса - Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Зміни торкнуться також маршруту поїзда №119/120 Львів - Запоріжжя - Львів. З 19 січня при курсуванні зі Львова цей поїзд прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя - він приїжджатиме о 15:52 замість 14:20. При курсуванні із Запоріжжя цей рейс відправлятиметься о 9:45 замість 10:25, і також прямуватиме зміненим маршрутом. Крім цього, поїзд при курсуванні в обох напрямках зупинятиметься на станції Божедарівка.

Замість поїзда №275/276 Київ - Запоріжжя - Київ для пасажирів нікопольського напрямку призначаються приміські поїзди:

з 18 січня: №6075 Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54);

з 19 січня: №6076 Кривий Ріг - Запоріжжя (відправлення о 7:10, прибуття об 11:45).

Ці приміські рейси курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, забезпечуючи можливість пасажирам із цих міст здійснити зручну пересадку по станції Кривий Ріг-Головний на поїзди №75/76 Кривий Ріг - Київ та №59 Харків - Одеса.

Також змінюється розклад руху приміського поїзда №6472 Кривий Ріг - Нікополь з 20 січня: він відправлятиметься зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:10 і прибуватиме до Нікополя о 12:37 замість 11:34. Ці зміни дадуть можливість пасажирам з поїзда №120/119 Львів - Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний.

Пасажири з Нікополя, Чортомлика та Апостолового, які планували поїздку рейсом №119/120 Запоріжжя - Львів, у зв’язку зі змінами можуть скористатись приміським поїздом №6485 Нікополь - Кривий Ріг і пересісти на поїзд №119/120 по станції Кривий Ріг-Головний.

Поїзд №6485 вирушатиме з Нікополя об 11:35 і прибуватиме до станції Кривий Ріг-Головний о 14:01. Рейс №119/120 Запоріжжя - Львів відправляється з тієї ж станції о 15:51, що дає можливість пасажирам зробити зручну пересадку з невеликим часом очікування.