УЗ меняет маршруты ряда поездов: новые графики движения

Отмечено, что с 19 января поезд №59 Харьков - Одесса будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово). Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений - в 10:57.

Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса - Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.

Изменения коснутся также маршрута поезда №119/120 Львов - Запорожье - Львов. С 19 января при курсировании из Львова этот поезд будет следовать через Кривой Рог и Днепр и не будет заходить на станции Апостолово, Чортомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепробуд-2. Также изменится время его прибытия в Запорожье - он будет приезжать в 15.52 вместо 14.20. При курсировании из Запорожья этот рейс будет отправляться в 9:45 вместо 10:25, и будет следовать измененным маршрутом. Кроме того, поезд при курсировании в обоих направлениях будет останавливаться на станции Божедаровка.

Вместо поезда №275/276 Киев - Запорожье - Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

с 18 января: №6075 Запорожье - Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

с 19 января: №6076 Кривой Рог - Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

Эти пригородные рейсы будут курсировать через станции Днепробуд-2, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово, обеспечивая возможность пассажирам из этих городов осуществить удобную пересадку по станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог - Киев и №59 Харьков - Одесса.

Также меняется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог - Никополь с 20 января: оно будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный в 10:10 и прибывать в Никополь в 12:37 вместо 11:34. Эти изменения позволят пассажирам из поезда №120/119 Львов - Запорожье, следующим в Апостолово, Чортомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс по станции Кривой Рог-Главный.

Пассажиры из Никополя, Чортомлыка и Апостолового, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье - Львов, в связи с изменениями могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь - Кривой Рог и пересесть на поезд №119/120 по станции Кривой Рог-Главный.

Поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01. Рейс №119/120 Запорожье - Львов отправляется с той же станции в 15:51, что позволяет пассажирам сделать удобную пересадку с небольшим временем ожидания.