УЗ змінює маршрут популярного поїзда: в які міста тепер не дістатися

Які міста й коли потяги УЗ оминатимуть

Згідно з інформацією УЗ, поїзд №148 "Одеса - Київ" (відправленням з Одеси) прямуватиме зміненим маршрутом з 22 жовтня по 3 грудня.

Тим часом зворотній потяг №147 "Київ - Одеса" (відправленням зі столиці) змінює свій маршрут з 23 жовтня по 4 грудня.

Уточнюється, що ці потяги через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області їхатимуть в обхід:

Черкас

Золотоноші

Гребінки

Борисполя

"Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків і маршрутів очікується 5 грудня з Одеси та з 6 грудня - з Києва", - додали в "Укрзалізниці".

Потяг "Одеса - Київ - Одеса" змінює маршрут (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як пасажирам дістатися цих міст під час ремонту

В УЗ розповіли, що впродовж цього періоду пасажири, які планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції "Імені Т. Шевченка" з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 "Імені Т. Шевченка - Черкаси".

У зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом №6029 "Черкаси - Імені Т. Шевченка" та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції "Київ-Пас" із приміського поїзда №6819 "Гребінка - Київ" на поїзд №105 до Одеси.

У зворотню сторону пасажири можуть дістатись Києва поїздом №106 - з подальшою пересадкою на поїзд №6804 "Київ - Гребінка".

Насамкінець пасажирам, що слідуватимуть з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси без змін - о 08:34.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)