УЗ змінює маршрут популярного поїзда: в які міста тепер не дістатися

У зв'язку з ремонтними роботами на залізниці в межах Черкаської області поїзди №148/147 "Одеса - Київ" та "Київ - Одеса" прямуватимуть за зміненим маршрутом (в обхід деяких міст).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з інформацією УЗ, поїзд №148 "Одеса - Київ" (відправленням з Одеси) прямуватиме зміненим маршрутом з 22 жовтня по 3 грудня.
Тим часом зворотній потяг №147 "Київ - Одеса" (відправленням зі столиці) змінює свій маршрут з 23 жовтня по 4 грудня.
Уточнюється, що ці потяги через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області їхатимуть в обхід:
"Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків і маршрутів очікується 5 грудня з Одеси та з 6 грудня - з Києва", - додали в "Укрзалізниці".
Потяг "Одеса - Київ - Одеса" змінює маршрут (інфографіка: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В УЗ розповіли, що впродовж цього періоду пасажири, які планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції "Імені Т. Шевченка" з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 "Імені Т. Шевченка - Черкаси".
У зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом №6029 "Черкаси - Імені Т. Шевченка" та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.
Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції "Київ-Пас" із приміського поїзда №6819 "Гребінка - Київ" на поїзд №105 до Одеси.
У зворотню сторону пасажири можуть дістатись Києва поїздом №106 - з подальшою пересадкою на поїзд №6804 "Київ - Гребінка".
Насамкінець пасажирам, що слідуватимуть з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси без змін - о 08:34.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було навіть запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
За словами голови правління компанії Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наголосив він.
У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.
2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Читайте також, як виглядають оновлені плацкартні вагони УЗ, в яких вже можна їздити, та що відомо про будівництво нових вагонів "Укрзалізниці".
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