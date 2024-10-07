УЗ меняет маршрут популярного поезда: в какие города теперь не добраться

В связи с ремонтными работами на железной дороге в пределах Черкасской области поезда №148/147 "Одесса - Киев" и "Киев - Одесса" будут следовать по измененному маршруту (в обход некоторых городов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно информации УЗ, поезд №148 "Одесса - Киев" (отправлением из Одессы) будет следовать измененным маршрутом с 22 октября по 3 декабря.
Тем временем обратный поезд №147 "Киев - Одесса" (отправлением из столицы) меняет свой маршрут с 23 октября по 4 декабря.
Уточняется, что эти поезда из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области будут ехать в обход:
"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева", - добавили в "Укрзализныце".
Поезд "Одесса - Киев - Одесса" меняет маршрут (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В УЗ рассказали, что в течение этого периода пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции "Имени Т. Шевченко" из поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 "Имени Т. Шевченко - Черкассы".
В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать на пригородном поезде №6029 "Черкассы - Имени Т. Шевченко" и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.
Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции "Киев-Пас" из пригородного поезда №6819 "Гребенка - Киев" на поезд №105 в Одессу.
В обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 - с последующей пересадкой на поезд №6804 "Киев - Гребенка".
В заключение пассажирам, которые будут следовать из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу без изменений - в 08:34.
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было даже запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
По словам председателя правления компании Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.
"В вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
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