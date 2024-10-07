УЗ меняет маршрут популярного поезда: в какие города теперь не добраться

Какие города и когда поезда УЗ будут обходить

Согласно информации УЗ, поезд №148 "Одесса - Киев" (отправлением из Одессы) будет следовать измененным маршрутом с 22 октября по 3 декабря.

Тем временем обратный поезд №147 "Киев - Одесса" (отправлением из столицы) меняет свой маршрут с 23 октября по 4 декабря.

Уточняется, что эти поезда из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области будут ехать в обход:

Черкасс

Золотоноши

Гребенки

Борисполя

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева", - добавили в "Укрзализныце".

Поезд "Одесса - Киев - Одесса" меняет маршрут (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как пассажирам добраться до этих городов во время ремонта

В УЗ рассказали, что в течение этого периода пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции "Имени Т. Шевченко" из поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 "Имени Т. Шевченко - Черкассы".

В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать на пригородном поезде №6029 "Черкассы - Имени Т. Шевченко" и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции "Киев-Пас" из пригородного поезда №6819 "Гребенка - Киев" на поезд №105 в Одессу.

В обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 - с последующей пересадкой на поезд №6804 "Киев - Гребенка".

В заключение пассажирам, которые будут следовать из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу без изменений - в 08:34.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)