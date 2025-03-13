УЗ змінює графік руху популярних поїздів: коли саме та на яких маршрутах (список)

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що змушений внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це зумовлено проведенням масштабних робіт із прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що внесення тимчасових змін у розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття, є вимушеним кроком - з огляду на проведення масштабних робіт в межах прокладання колії європейського стандарту.
Так, з 31 березня до 31 липня деякі потяги курсуватимуть не до/зі станції "Ужгород", а до/зі станції "Мукачево":
Тим часом до/зі станції "Чоп" курсуватимуть поїзди:
Водночас до/зі станції "Ужгород" - з 31 березня до 31 липня - курсуватиме поїзд №59/60 "Київ - Чоп".
"При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами", - наголосили в УЗ.
Для цього "Укрзалізниця" з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
Насамкінець у компанії розповіли, що впродовж цього періоду часу залізничники:
Нагадаємо, нова колія європейського стандарту - один із проектів державної стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.
Він передбачає будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту (ширина між рейками 1435 мм замість українського стандарту 1520 мм), реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення, а також оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.
Реалізація проекту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів в усіх регіонах України - для подальших подорожей країнами Європи.
Урочисте укладання першої ланки нової колії відбулося у квітні 2024 року. В цілому ж термін реалізації проекту - 14 місяців.
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