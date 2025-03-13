УЗ меняет график движения популярных поездов: когда именно и на каких маршрутах (список)

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что вынужден внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это обусловлено проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что внесение временных изменений в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье, является вынужденным шагом - учитывая проведение масштабных работ в рамках прокладки пути европейского стандарта.
Так, с 31 марта по 31 июля некоторые поезда будут курсировать не до/со станции "Ужгород", а до/со станции "Мукачево":
Тем временем до/со станции "Чоп" будут курсировать поезда:
В то же время до/со станции "Ужгород" - с 31 марта по 31 июля - будет курсировать поезд №59/60 "Киев - Чоп".
"При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами", - отметили в УЗ.
Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:
Наконец в компании рассказали, что в течение этого периода времени железнодорожники:
Напомним, новая колея европейского стандарта - один из проектов государственной стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.
Он предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта (ширина между рельсами 1435 мм вместо украинского стандарта 1520 мм), реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения, а также оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.
Реализация проекта позволит запустить прямые пассажирские маршруты по евроколеи из Ужгорода в страны Европы, а также осуществлять пересадки с поездов во всех регионах Украины - для дальнейших путешествий по странам Европы.
Торжественная укладка первого звена новой колеи состоялась в апреле 2024 года. В целом же срок реализации проекта - 14 месяцев.
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