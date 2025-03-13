УЗ меняет график движения популярных поездов: когда именно и на каких маршрутах (список)

Когда и какие именно поезда УЗ будут курсировать по-новому

В "Укрзализныце" рассказали, что внесение временных изменений в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье, является вынужденным шагом - учитывая проведение масштабных работ в рамках прокладки пути европейского стандарта.

Так, с 31 марта по 31 июля некоторые поезда будут курсировать не до/со станции "Ужгород", а до/со станции "Мукачево":

№17/18 "Харьков - Ужгород";

№38/37 "Одесса - Ужгород";

№125/126 - 129/130 "Кременчуг / Полтава - Ужгород".

Тем временем до/со станции "Чоп" будут курсировать поезда:

№81/82 "Киев - Ужгород" (с 31 марта по 31 июля);

№749/750 "Киев - Ужгород" (с 1 апреля по 31 июля);

№829/830 "Львов - Ужгород" (с 1 апреля по 31 июля).

В то же время до/со станции "Ужгород" - с 31 марта по 31 июля - будет курсировать поезд №59/60 "Киев - Чоп".

"При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами", - отметили в УЗ.

Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:

№4/3 "Запорожье - Ужгород";

№29/30 "Киев - Ужгород";

№45/46 "Харьков - Ужгород";

№368/367 "Ковель/Луцк - Ужгород".

Наконец в компании рассказали, что в течение этого периода времени железнодорожники:

реконструируют горловину станции Чоп;

капитально отремонтируют пути на станциях "Струмковка" и "Чоп";

демонтируют широкую колею на участке Чоп - Струмковка и уложат 8,3 км пути европейского стандарта;

проложат по четной колее нового участка Чоп - Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;

смонтируют на всем 22-километровом участке Чоп - Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;

отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.д.);

отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, а также выполнят другие необходимые работы.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)