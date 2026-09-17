УЗ змінила маршрути 17 вересня: які поїзди курсують із найбільшими затримками

Які поїзди затримуються

Станом на 12:15 у четвер, 17 вересня, найбільше затримуються такі поїзди:

№285/286 Львів - Дніпро-Головний - затримка майже 9 годин;

- затримка майже 9 годин; №53/54 Дніпро-Головний - Одеса-Головна - понад 7 годин;

- понад 7 годин; №253/254 Кривий Ріг-Головний - Одеса-Головна - понад 7 годин;

- понад 7 годин; №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пасажирський - 7 годин;

- 7 годин; №31/32 Запоріжжя-1 - Перемишль - понад 6 годин;

- понад 6 годин; №3/4 Дніпро-Головний - Ужгород - понад 6 годин;

- понад 6 годин; №79/80 Львів - Дніпро-Головний - понад 6 годин;

- понад 6 годин; №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ - понад 6 годин;

- понад 6 годин; №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пасажирський - 6 годин.



Затримки поїздів 17 вересня (скриншот із сайту: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Актуальний перелік затримок "Укрзалізниця" можна переглянути на спеціальній сторінці.

Частину поїздів пустили резервним маршрутом

Як повідомили в компанії, поїзди №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса курсуватимуть резервним, безпечнішим маршрутом. Через це орієнтовний час у дорозі збільшується приблизно на 6 годин.

Водночас "Укрзалізниця" зазначає, що ніч вдалося пройти без жертв.

У компанії просять пасажирів поставитися з розумінням до можливих відхилень від графіка, оскільки рух поїздів доводиться оперативно коригувати з огляду на безпекову ситуацію.