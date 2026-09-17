УЗ змінила маршрути 17 вересня: які поїзди курсують із найбільшими затримками

Через наслідки нічної атаки та пошкодження залізничної інфраструктури 17 вересня деякі поїзди "Укрзалізниці" рухаються із суттєвими затримками. Окремі рейси перевели на безпечніші резервні маршрути.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Станом на 12:15 у четвер, 17 вересня, найбільше затримуються такі поїзди:
Затримки поїздів 17 вересня (скриншот із сайту: uz-vezemo.uz.gov.ua)
Актуальний перелік затримок "Укрзалізниця" можна переглянути на спеціальній сторінці.
Як повідомили в компанії, поїзди №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса курсуватимуть резервним, безпечнішим маршрутом. Через це орієнтовний час у дорозі збільшується приблизно на 6 годин.
Водночас "Укрзалізниця" зазначає, що ніч вдалося пройти без жертв.
У компанії просять пасажирів поставитися з розумінням до можливих відхилень від графіка, оскільки рух поїздів доводиться оперативно коригувати з огляду на безпекову ситуацію.
РБК-Україна раніше розповідало, що перед світанком ворожий БПЛА пошкодив будівлю вокзалу Берестина у Харківській області. Пасажири та працівники перебували в укритті, зараз інфраструктуру обстежують. Рух поїздів через Берестин не скасовують.
У Києві також була пошкоджена інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express через це вранці працював за зміненим маршрутом, однак відновлювальні роботи вже завершили і рух повним кільцем відновлено.