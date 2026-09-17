УЗ сменила маршруты 17 сентября: какие поезда курсируют с наибольшими задержками

Какие поезда задерживаются

По состоянию на 12:15 в четверг, 17 сентября, больше всего задерживаются следующие поезда:

№285/286 Львов - Днепр-Главный - задержка почти 9 часов;

- задержка почти 9 часов; №53/54 Днепр-Главный –- Одесса-Главная - более 7 часов;

- более 7 часов; №253/254 Кривой Рог-Главный - Одесса-Главная - более 7 часов;

- более 7 часов; №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский - 7 часов;

- 7 часов; №31/32 Запорожье-1 - Перемышль - более 6 часов;

- более 6 часов; №3/4 Днепр-Главный - Ужгород - более 6 часов;

- более 6 часов; №79/80 Львов - Днепр-Главный - более 6 часов;

- более 6 часов; №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск - более 6 часов;

- более 6 часов; №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пассажирский - 6 часов.



Задержки поездов 17 сентября (скриншот с сайта: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Актуальный перечень задержек "Укрзализныця" можно посмотреть на специальной странице.

Часть поездов пустили по резервному маршруту

Как сообщили в компании, поезда №7/8 Одесса - Харьков и №53/54 Днепр - Одесса будут курсировать резервным, более безопасным маршрутом. Поэтому ориентировочное время в пути увеличивается примерно на 6 часов.

В то же время "Укрзализныця" отмечает, что ночь удалось пройти без жертв.

В компании просят пассажиров отнестись с пониманием к возможным отклонениям от графика, поскольку движение поездов приходится оперативно корректировать с учетом ситуации с безопасностью.