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УЗ змінила маршрути 17 вересня: які поїзди курсують із найбільшими затримками

12:29 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
УЗ змінила маршрути 17 вересня: які поїзди курсують із найбільшими затримками Фото: Поїзди "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Через наслідки нічної атаки та пошкодження залізничної інфраструктури 17 вересня деякі поїзди "Укрзалізниці" рухаються із суттєвими затримками. Окремі рейси перевели на безпечніші резервні маршрути.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

Станом на 12:15 у четвер, 17 вересня, найбільше затримуються такі поїзди:

  • №285/286 Львів - Дніпро-Головний - затримка майже 9 годин;
  • №53/54 Дніпро-Головний - Одеса-Головна - понад 7 годин;
  • №253/254 Кривий Ріг-Головний - Одеса-Головна - понад 7 годин;
  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пасажирський - 7 годин;
  • №31/32 Запоріжжя-1 - Перемишль - понад 6 годин;
  • №3/4 Дніпро-Головний - Ужгород - понад 6 годин;
  • №79/80 Львів - Дніпро-Головний - понад 6 годин;
  • №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ - понад 6 годин;
  • №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пасажирський - 6 годин.

УЗ змінила маршрути 17 вересня: які поїзди курсують із найбільшими затримками
Затримки поїздів 17 вересня (скриншот із сайту: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Актуальний перелік затримок "Укрзалізниця" можна переглянути на спеціальній сторінці.

Частину поїздів пустили резервним маршрутом

Як повідомили в компанії, поїзди №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса курсуватимуть резервним, безпечнішим маршрутом. Через це орієнтовний час у дорозі збільшується приблизно на 6 годин.

Водночас "Укрзалізниця" зазначає, що ніч вдалося пройти без жертв.

У компанії просять пасажирів поставитися з розумінням до можливих відхилень від графіка, оскільки рух поїздів доводиться оперативно коригувати з огляду на безпекову ситуацію.

Удари по залізниці 17 вересня

РБК-Україна раніше розповідало, що перед світанком ворожий БПЛА пошкодив будівлю вокзалу Берестина у Харківській області. Пасажири та працівники перебували в укритті, зараз інфраструктуру обстежують. Рух поїздів через Берестин не скасовують.

У Києві також була пошкоджена інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express через це вранці працював за зміненим маршрутом, однак відновлювальні роботи вже завершили і рух повним кільцем відновлено.

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