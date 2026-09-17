УЗ сменила маршруты 17 сентября: какие поезда курсируют с наибольшими задержками
Из-за последствий ночной атаки и повреждения железнодорожной инфраструктуры 17 сентября некоторые поезда "Укрзализныци" двигаются с существенными задержками. Отдельные рейсы перевели на более безопасные резервные маршруты.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются
По состоянию на 12:15 в четверг, 17 сентября, больше всего задерживаются следующие поезда:
- №285/286 Львов - Днепр-Главный - задержка почти 9 часов;
- №53/54 Днепр-Главный –- Одесса-Главная - более 7 часов;
- №253/254 Кривой Рог-Главный - Одесса-Главная - более 7 часов;
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский - 7 часов;
- №31/32 Запорожье-1 - Перемышль - более 6 часов;
- №3/4 Днепр-Главный - Ужгород - более 6 часов;
- №79/80 Львов - Днепр-Главный - более 6 часов;
- №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск - более 6 часов;
- №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пассажирский - 6 часов.
Задержки поездов 17 сентября (скриншот с сайта: uz-vezemo.uz.gov.ua)
Актуальный перечень задержек "Укрзализныця" можно посмотреть на специальной странице.
Часть поездов пустили по резервному маршруту
Как сообщили в компании, поезда №7/8 Одесса - Харьков и №53/54 Днепр - Одесса будут курсировать резервным, более безопасным маршрутом. Поэтому ориентировочное время в пути увеличивается примерно на 6 часов.
В то же время "Укрзализныця" отмечает, что ночь удалось пройти без жертв.
В компании просят пассажиров отнестись с пониманием к возможным отклонениям от графика, поскольку движение поездов приходится оперативно корректировать с учетом ситуации с безопасностью.
Удары по железной дороге 17 сентября
РБК-Украина ранее рассказывало, что перед рассветом вражеский БПЛА повредил здание вокзала Берестина в Харьковской области. Пассажиры и работники находились в укрытии, сейчас инфраструктуру обследуют. Движение поездов через Берестин не отменяют.
В Киеве также была повреждена инфраструктура станции кольцевой электрички Никольская Слободка. Kyiv City Express из-за этого утром работал по измененному маршруту, однако восстановительные работы уже завершили и движение по полному кольцу возобновлено.