УЗ змінила графік руху понад 100 поїздів: де подивитися оновлені розклади

"Ми робимо це, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки", - пояснили у компанії.

Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить «розвантажити» найбільш інтенсивні ділянки й, відповідно, скоротити затримки.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів можна подивитися на сайті.

В УЗ звернули увагу, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме "дійсний з 22.01.2026".

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці", - додали в компанії.