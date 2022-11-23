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В УЗ заявили про можливу затримку поїздів: де спостерігаються проблеми з рухом

Фото: в УЗ заявили про можливу затримку потягів через удари по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок ракетних ударів знеструмлено ділянки залізниці у низці регіонів України. "Укрзалізниця" попередила про можливу затримку поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.

"В результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, Львівській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяні резервні тепловози", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві призупинено рух кільцевої електрички.

Нагадаємо, вдень 23 листопада росіяни завдали масованих ударів по кількох містах України. У деяких із них пропало світло.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у нашому матеріалі.

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