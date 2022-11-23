В УЗ заявили о возможной задержке поездов: где наблюдаются проблемы с движением

В результате ракетных ударов обесточены участки железной дороги в ряде регионов Украины. "Укрзализныця" предупредила о возможной задержке поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.
"В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве приостановлено движение кольцевой электрички.
Напомним, днем 23 ноября россияне нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. В некоторых из них пропал свет.
Подробней о ситуации в стране - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.