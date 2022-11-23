ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В УЗ заявили про можливу затримку поїздів: де спостерігаються проблеми з рухом

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 15:15
В УЗ заявили про можливу затримку поїздів: де спостерігаються проблеми з рухом Фото: в УЗ заявили про можливу затримку потягів через удари по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок ракетних ударів знеструмлено ділянки залізниці у низці регіонів України. "Укрзалізниця" попередила про можливу затримку поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.

"В результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, Львівській, Вінницькій, Сумській та Харківській областях. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяні резервні тепловози", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві призупинено рух кільцевої електрички.

Нагадаємо, вдень 23 листопада росіяни завдали масованих ударів по кількох містах України. У деяких із них пропало світло.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця ракети ракетный удар
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"