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В УЗ заявили о возможной задержке поездов: где наблюдаются проблемы с движением

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Среда 23 ноября 2022 15:15
В УЗ заявили о возможной задержке поездов: где наблюдаются проблемы с движением Фото: в УЗ заявили о возможной задержке поездов из-за ударов по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате ракетных ударов обесточены участки железной дороги в ряде регионов Украины. "Укрзализныця" предупредила о возможной задержке поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.

"В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве приостановлено движение кольцевой электрички.

Напомним, днем 23 ноября россияне нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. В некоторых из них пропал свет.

Подробней о ситуации в стране - читайте в нашем материале.

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Укрзализныця ракети ракетный удар
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