УЗ затягивает подписание договора на поставку 54 пассажирских вагонов

УЗ затягивает подписание договора с победившим в тендере на поставку 54 пассажирских вагонов КВСЗ

"Укрализныця" (УЗ) затягивает подписание договора с победившим 16 июля в тендере на поставку 54 пассажирских вагонов Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ). Об этом заявляют в пресс-службе КВСЗ.

В КВСЗ сообщили, что УЗ неоднократно переносит заседание для подписания протокола, мотивируя это необходимостью нового анализа цен на вагоны на рынке.

По итогам торгов предложение КВСЗ на сумму 1,52 млрд гривен за 54 пассажирских вагона было признано лучшим.

"Тендерный комитет должен сравнить цены участников и подписать протокол. Он собирался 17-го, 19-го, затем 23 июля. Новое заседание назначено на 8 августа. И все потому, что 13 человек тендерного комитета не могут принять простое решение, поскольку надумали проводить новый анализ и сравнение цен на рынке", - отмечают в пресс-службе КВСЗ.

При этом в пресс-службе напоминают, что УЗ по результатам мониторинга и определенных ею технических характеристик подвижного состава сама установила ожидаемую цену закупки пассажирского купейного вагона в размере 28,04 млн гривен, а затем еще до подведения итогов торгов назвала эту цену завышенной КВСЗ, обвинив его в злоупотреблении монопольным положением.

После обвинений УЗ завод письменно попросил и.о. председателя правления ведомства Евгения Кравцова провести расследование и разобраться, почему так произошло. Ответа до сегодняшнего дня, к сожалению, не последовало, отмечают на КВСЗ.

Напомним, в интервью РБК-Украина Кравцов рассказал, что в УЗ до сих пор проблемы с обжалованием тендеров в АМКУ. Например, Крюковский вагоностроительный завод обжаловал в АМКУ объявленный тендер на закупку нового эскалатора на вокзал Киев-Пассажирский.