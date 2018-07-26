УЗ затягує підписання договору на постачання 54 пасажирських вагонів

УЗ затягує підписання договору з переможцем в тендері на постачання 54 пасажирських вагонів КВБЗ

"Укрзалізниця" (УЗ) затягує підписання договору з переможцем 16 липня в тендері на постачання 54 пасажирських вагонів Крюківським вагонобудівним заводом (КВБЗ). Про це заявляють в прес-службі КВБЗ.

В КВБЗ повідомили, що УЗ неодноразово переносить засідання для підписання протоколу, мотивуючи це необхідністю нового аналізу цін на вагони на ринку.

За підсумками торгів пропозиція КВБЗ на суму 1,52 млрд гривень за 54 пасажирських вагона було визнано найкращим.

"Тендерний комітет повинен порівняти ціни учасників і підписати протокол. Він збирався 17-го, 19-го, потім 23 липня. Нове засідання призначено на 8 серпня. І все тому, що 13 осіб тендерного комітету не можуть прийняти просте рішення, оскільки надумали проводити новий аналіз і порівняння цін на ринку", - відзначають в прес-службі КВБЗ.

Після звинувачень УЗ завод письмово попросив в. о. голови правління відомства Євгена Кравцова провести розслідування і розібратися, чому так сталося. Відповіді до сьогоднішнього дня, на жаль, не було, відзначають на КВБЗ.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Кравцов розповів, що в УЗ до сих пір проблеми з оскарженням тендерів в АМКУ. Наприклад, Крюківський вагонобудівний завод оскаржив в АМКУ оголошений тендер на закупівлю нового ескалатора на вокзал Київ-Пасажирський.