УЗ запустить маршрут Чернівці - Львів потяга "Дністровський експрес": графік руху

Незабаром у першу мандрівку вирушить "Дністровський експрес". Вже з 10 жовтня потяг почне курсувати за маршрутом Чернівці - Львів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

"Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: "Дністровський експрес" мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти", - пише пресслужба УЗ.

З 10 жовтня потяг №802/801 Чернівці - Львів повторить маршрут "Люкс-торпеди".

"Дністровський експрес" курсуватиме щодня з Чернівців о 5:30 й прибуватиме до Львова о 12:18.

"У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05", - додає УЗ.

Під час руху потяг проходитиме через: