УЗ запустит маршрут Черновцы - Львов поезда "Днестровский экспресс": график движения
В скором времени в первое путешествие отправится "Днестровский экспресс". Уже с 10 октября поезд начнет курсировать по маршруту Черновцы - Львов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"Ничто не остановит поезд, время которого наступило: "Днестровский экспресс" должен был отправиться в первое путешествие еще в конце февраля, но тогда наши вагоны уже были задействованы в эвакуации украинцев, поэтому премьеру пришлось отложить", - пишет пресс-служба УЗ.
С 10 октября поезд №802/801 Черновцы - Львов повторит маршрут "Люкс-торпеды".
"Днестровский экспресс" будет курсировать каждый день из Черновцов в 5:30 и прибывать во Львов в 12:18.
"В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 15:07, прибывать в Черновцы в 22:05", - добавляет УЗ.
Во время движения поезд будет проходить через:
- Залещики;
- Чортков;
- Тернополь;
- Злочев и другие города.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 20 сентября начал курсировать пригородный поезд №6801/6802 "Лозовая – Бантышево".
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