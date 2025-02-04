УЗ запустила ще один незвичайний поїзд: із сигналізацією та відеоспостереженням

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що подорожі на Буковину для пасажирів стають комфортнішими. Йдеться про запуск на цьому напрямку флагманського поїзда.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що поїзд №7/8 "Київ - Чернівці" став флагманським та отримав однойменну назву цього історико-географічного регіону - "Буковина".
Він курсує за таким графіком:
У зворотному напрямку "Буковина" їде так:
"Графік цього поїзда зручний і для ділових, і для туристичних подорожей до Чернівців та регіону, багатого на природні й історико-культурні пам'ятки", - зауважили в УЗ.
Уточнюється, що "Буковина" - вже шостий флагманський поїзд "Укрзалізниці".
Крім нього наразі також курсують:
В цілому, згідно з інформацією УЗ, атрибутами флагманських поїздів є:
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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