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УЗ запустила ще один незвичайний поїзд: із сигналізацією та відеоспостереженням

УЗ запустила флагманський поїзд "Буковина" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що подорожі на Буковину для пасажирів стають комфортнішими. Йдеться про запуск на цьому напрямку флагманського поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що відомо про "Буковину" та інші флагманські поїзди УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що поїзд №7/8 "Київ - Чернівці" став флагманським та отримав однойменну назву цього історико-географічного регіону - "Буковина".

Він курсує за таким графіком:

  • вирушає зі станції "Київ-Пасажирський" о 20:13;
  • прибуває на кінцеву зупинку "Чернівці" о 07:59.

У зворотному напрямку "Буковина" їде так:

  • відправлення з Чернівців - о 19:12;
  • прибуття до столиці України - о 07:02.

"Графік цього поїзда зручний і для ділових, і для туристичних подорожей до Чернівців та регіону, багатого на природні й історико-культурні пам'ятки", - зауважили в УЗ.

Уточнюється, що "Буковина" - вже шостий флагманський поїзд "Укрзалізниці".

Крім нього наразі також курсують:

  • поїзд №15/16 "Харків - Ясіня" - "Лесь Курбас";
  • поїзд №17/18 "Харків - Ужгород" - "Сковорода";
  • поїзд №79/80 "Дніпро - Львів" - "Січеслав";
  • поїзд №91/92 "Київ - Львів" - "Леополіс";
  • поїзд №105/106 "Київ - Одеса" - "Чорноморець".

В цілому, згідно з інформацією УЗ, атрибутами флагманських поїздів є:

  • нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети, сповивальні столики, кондиціонери, розетки);
  • додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
  • інклюзивний вагон у складі поїзда;
  • колекційний залізничний цукор-рафінад;
  • фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту.


Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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