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УЗ запустила еще один необычный поезд: с сигнализацией и видеонаблюдением

УЗ запустила флагманский поезд "Буковина" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что путешествия на Буковину для пассажиров становятся более комфортными. Речь идет о запуске на этом направлении флагманского поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что известно о "Буковине" и других флагманских поездах УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что поезд №7/8 "Киев - Черновцы" стал флагманским и получил одноименное название этого историко-географического региона - "Буковина".

Он курсирует по следующему графику:

  • отправляется со станции "Киев-Пассажирский" в 20:13;
  • прибывает на конечную остановку "Черновцы" в 07:59.

В обратном направлении "Буковина" едет так:

  • отправление из Черновцов - в 19:12;
  • прибытие в столицу Украины - в 07:02.

"График этого поезда удобен и для деловых, и для туристических путешествий в Черновцы и регион, богатый природными и историко-культурными достопримечательностями", - отметили в УЗ.

Уточняется, что "Буковина" - уже шестой флагманский поезд "Укрзализныци".

Кроме него сейчас также курсируют:

  • поезд №15/16 "Харьков - Ясиня" - "Лесь Курбас";
  • поезд №17/18 "Харьков - Ужгород" - "Сковорода";
  • поезд №79/80 "Днепр - Львов" - "Січеслав";
  • поезд №91/92 "Киев - Львов" - "Леополіс";
  • поезд №105/106 "Киев - Одесса" - "Чорноморець".

В целом, согласно информации УЗ, атрибутами флагманских поездов являются:

  • новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки);
  • дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
  • инклюзивный вагон в составе поезда;
  • коллекционный железнодорожный сахар-рафинад;
  • фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.


Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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