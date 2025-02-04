УЗ запустила еще один необычный поезд: с сигнализацией и видеонаблюдением

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что путешествия на Буковину для пассажиров становятся более комфортными. Речь идет о запуске на этом направлении флагманского поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что поезд №7/8 "Киев - Черновцы" стал флагманским и получил одноименное название этого историко-географического региона - "Буковина".
Он курсирует по следующему графику:
В обратном направлении "Буковина" едет так:
"График этого поезда удобен и для деловых, и для туристических путешествий в Черновцы и регион, богатый природными и историко-культурными достопримечательностями", - отметили в УЗ.
Уточняется, что "Буковина" - уже шестой флагманский поезд "Укрзализныци".
Кроме него сейчас также курсируют:
В целом, согласно информации УЗ, атрибутами флагманских поездов являются:
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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