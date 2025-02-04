УЗ запустила еще один необычный поезд: с сигнализацией и видеонаблюдением

Что известно о "Буковине" и других флагманских поездах УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что поезд №7/8 "Киев - Черновцы" стал флагманским и получил одноименное название этого историко-географического региона - "Буковина".

Он курсирует по следующему графику:

отправляется со станции "Киев-Пассажирский" в 20:13;

прибывает на конечную остановку "Черновцы" в 07:59.

В обратном направлении "Буковина" едет так:

отправление из Черновцов - в 19:12;

прибытие в столицу Украины - в 07:02.

"График этого поезда удобен и для деловых, и для туристических путешествий в Черновцы и регион, богатый природными и историко-культурными достопримечательностями", - отметили в УЗ.

Уточняется, что "Буковина" - уже шестой флагманский поезд "Укрзализныци".

Кроме него сейчас также курсируют:

поезд №15/16 "Харьков - Ясиня" - "Лесь Курбас";

поезд №17/18 "Харьков - Ужгород" - "Сковорода";

поезд №79/80 "Днепр - Львов" - "Січеслав";

поезд №91/92 "Киев - Львов" - "Леополіс";

поезд №105/106 "Киев - Одесса" - "Чорноморець".

В целом, согласно информации УЗ, атрибутами флагманских поездов являются:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки);

дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);

инклюзивный вагон в составе поезда;

коллекционный железнодорожный сахар-рафинад;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.



Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)