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УЗ запустила новий флагманський поїзд "Єдність": куди він їде та чим особливий

Понеділок 28 квітня 2025 15:05
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УЗ запустила новий флагманський поїзд "Єдність": куди він їде та чим особливий Фото: "Укрзалізниця" запустила ще один флагманський потяг (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового флагманського поїзда №1/2 "Харків - Ворохта". Він отримав фірмову назву "Єдність".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням пресслужбу компанії.

Що зміниться

Поїзд "Єдність" оновили за сучасними стандартами. Пасажири матимуть такі опції:

  • купейні вагони після капремонту з вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками в кожному купе;
  • нові вагони класу СВ;
  • сучасні вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;
  • фірмову назву, логотип і відправлення під пісню "Заповіт" співака й військовослужбовця YARMAK.

Графік руху

З Харкова поїзд відправлятиметься через день о 18:45, прибуття до Ворохти - о 13:59. У зворотному напрямку: із Ворохти через день о 16:31, прибуття до Харкова - об 11:27.

"Єдність" став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Серед інших флагманів: "Лесь Курбас", "Сковорода", "Січеслав", "Леополіс", "Чорноморець", "Буковина" та "Гуцульщина". У застосунку УЗ їх можна знайти за спеціальною позначкою.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут, який з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк. Поїзд №815/816 почне курсувати з 6 травня 2025 року. У напрямку Луцька він їздитиме щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, а у зворотному напрямку - у ті ж дні. У понеділок, вівторок і середу маршрут обмежиться сполученням "Коломия - Львів - Коломия".

Також ми розповідали, що через підвищений попит на подорожі до Закарпаття та у зв’язку з будівництвом євроколії між Чопом і Ужгородом УЗ призначає додатковий поїзд "Київ - Ужгород - Київ".

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