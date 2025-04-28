УЗ запустила новый флагманский поезд "Єдність": куда он едет и чем особенный
"Укрзализныця" объявила о запуске нового флагманского поезда №1/2 "Харьков - Ворохта". Он получил фирменное название "Єдність".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Что изменится
Поезд "Єдність" обновили по современным стандартам. Пассажиры будут иметь такие опции:
- купейные вагоны после капремонта с вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в каждом купе;
- новые вагоны класса СВ;
- современные уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название, логотип и отправление под песню "Заповіт" певца и военнослужащего YARMAK.
График движения
Из Харькова поезд будет отправляться через день в 18:45, прибытие в Ворохту - в 13:59. В обратном направлении: из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков - в 11:27.
"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". Среди других флагманов: ""Лесь Курбас", "Сковорода", "Січеслав", "Леополіс", "Чорноморець", "Буковина" и "Гуцульщина". В приложении УЗ их можно найти по специальной отметке.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут, который соединит Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк. Поезд №815/816 начнет курсировать с 6 мая 2025 года. В направлении Луцка он будет ездить по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в обратном направлении - в те же дни. В понедельник, вторник и среду маршрут ограничится сообщением "Коломыя - Львов - Коломыя".
Также мы рассказывали, что из-за повышенного спроса на путешествия в Закарпатье и в связи со строительством евроколеи между Чопом и Ужгородом УЗ назначает дополнительный поезд "Киев - Ужгород - Киев".
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