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УЗ запустила декілька рейсів сьогодні: що відомо

Фото: УЗ запустила 4 нових рейсів 5 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 5 листопада, "Укрзалізниця" запустила 4 нових рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Новий графік руху в силі!" - йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, нові рейси "Київ - Кишинів", "Київ - Перемишль", "Одеса - Краматорськ", "Жмеринка - Хутір-Михайлівський" розпочинають рух же сьогодні.

"Ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів: розклади оприлюднимо найближчими днями", - додали в УЗ.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на анонсований нічний рейс із Краматорська до Одеси.

Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.

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