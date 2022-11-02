УЗ відкрила продаж квитків на рейс з Краматорська до Одеси: коли запустять потяг
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на анонсований нічний рейс із Краматорська до Одеси. Потяг запустять уже 6 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
Як розповіли у компанії, ціни на цей рейс стартують від 364 гривень.
Графік поїзда №191/192 Краматорськ - Одеса буде наступним:
- відправлення із Краматорська щодня з 6 листопада о 15:20. Прибуття до Одеси о 10.57.
- зворотній рейс відправлятиметься з Одеси з 5 листопада о 16:51, з Дніпра о 06:27 та прибуватиме до Краматорська о 12:24.
Поїзд із Краматорська до Одеси слідуватиме через Слов'янськ, Барвінкове, Лозову, Павлоград, Синельникове, Дніпро, Кам'янське, Вільногірськ, П'ятихатки, Олександрію, Знам'янку, Кропивницький, Новоукраїнку, Помічну, Первомайськ, Врадіївку, Любашівку, Балту, Подоль.
Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.
В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.
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