УЗ запустила несколько рейсов сегодня: что известно

В субботу, 5 ноября, "Укрзализныця" запустила 4 новых рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.
"Новый график движения в силе!" - говорится в сообщении.
По данным УЗ, новые рейсы "Киев - Кишинев", "Киев - Перемышль", "Одесса - Краматорск", "Жмеринка - Хутор-Михайловский" начинают движение сегодня.
"Еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам: расписания будут обнародованы в ближайшие дни", - добавили в УЗ.
Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу.
Напомним, в октябре "Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.