"УЗ" запускает "Прикарпатский экспресс": поезд соединит сразу три туристических региона

"Поезд № 807/808 Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды. Отправление из Ивано-Франковска в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30 (в 23:50 - до Киверец). Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк", - говорится в сообщении.

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев - в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38). А со 2 июня каждую среду поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).