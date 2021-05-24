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"УЗ" запускає "Прикарпатський експрес": потяг поєднає одразу три туристичні регіони

Автор: Андрій Василюк

"Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Потяг № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи. Відправлення з Івано-Франківська о 15:20, прибуття до Луцька о 23:30 (о 23:50 - до Ківерців). Експрес проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк", - йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців - о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга потяг курсуватиме маршрутом Львів -Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38). А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

Нагадаємо, 14 травня почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.

Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Крім того, в "УЗ" повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

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