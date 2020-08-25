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УЗ запускает новый региональный поезд

Украина, Вторник 25 августа 2020 18:37
УЗ запускает новый региональный поезд
Фото: поезд УЗ (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Поезд будет курсировать по направлению Кривой Рог - Днепр

С 28 августа "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр. Поезд будет курсировать ежедневно, за исключением субботы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, из Кривого Рога поезд будет отправляться в 06:43 и прибывать в Днепр в 09:20. Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

"Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн на сайте УЗ", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в поездах обязательно нужно носить маску. Контролирует соблюдение карантина поездная бригада. В случае нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны".

Также РБК-Украина писало, что в поездах УЗ с конца августа будет военизированная охрана вместо полиции.

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