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В поездах появится военнизированная охрана

Украина, Пятница 21 августа 2020 21:19
В поездах появится военнизированная охрана
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пока что военизированная охрана будет сопровождать 10 пар поездов

В конце августа военизированная охрана "Укрзализныци" начнет обеспечивать безопасность в пассажирских поездах. УЗ до сих пор не получила ответа от Министерства внутренних дел и Национальной полиции.

Об этом в "Укрзализныце" заявили в ответ на запрос "Суспільного".

В компании рассказали, что в конце августа стартует пилотный проект, в рамках которого сотрудники военизированной охраны будут сопровождать десять пар пассажирских поездов. Они будут действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

"Мы обращались к полиции с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа на протяжении долгого времени не получали. Поэтому это будет военизированная охранная, конечно же за счет УЗ. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где часты случаи", - пояснили в УЗ.

Напомним, вопрос обеспечения безопасности в поездах был поднят после нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить пассажирку, пытаясь ее изнасиловать. После этого УЗ обратилась к МВД и Нацполиции с просьбой обеспечить безопасность в поездах.

Добавим, что сотрудников УЗ, которые не смогли предотвратить нападение на пассажирку, уволили сразу же после инцидента.

Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, предполагал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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