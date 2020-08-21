УЗ закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"

Фото: поезд (РБК-Украина)

С 24 августа прекращается продажа билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. С 24 августа по указанным станциям можно будет совершать лишь высадку пассажиров.

Продажа билетов будет закрыта на следующие поезда:

№702/701 Львов - Черновцы;

№136/135 Черновцы - Одесса;

№7/8 Киев - Черновцы;

№117/118 Киев - Черновцы;

№98/97 Ковель - Киев;

№46/45 Ужгород - Лисичанск;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№122/121 Николаев - Ровно;

№232/231 Геническ - Ивано Франковск.

Также будут изменены маршруты поездов, следовавших в и из Черновцов:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев);

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев);

№136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса);

№702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

"Заметим, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - добавили в УЗ.

Напомним, 20 августа в Украине внесли изменения в список регионов "красных зон", куда, в частности, были включены Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов.