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УЗ закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"

Украина, Пятница 21 августа 2020 13:43
УЗ закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

С 24 августа прекращается продажа билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. С 24 августа по указанным станциям можно будет совершать лишь высадку пассажиров.

Продажа билетов будет закрыта на следующие поезда:

  • №702/701 Львов - Черновцы;
  • №136/135 Черновцы - Одесса;
  • №7/8 Киев - Черновцы;
  • №117/118 Киев - Черновцы;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №46/45 Ужгород - Лисичанск;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №122/121 Николаев - Ровно;
  • №232/231 Геническ - Ивано Франковск.

Также будут изменены маршруты поездов, следовавших в и из Черновцов:

  • №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев);
  • №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев);
  • №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса);
  • №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

"Заметим, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - добавили в УЗ.

Напомним, 20 августа в Украине внесли изменения в список регионов "красных зон", куда, в частности, были включены Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов.

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