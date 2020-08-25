УЗ запустить новий регіональний поїзд

Фото: поїзд УЗ (РБК-Україна)

Поїзд курсуватиме за напрямом Кривий Ріг - Дніпро

З 28 серпня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро. Поїзд курсуватиме щоденно, за винятком суботи.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 06:43 і прибувати у Дніпро о 09:20. Відправлення з Дніпра о 18:20, прибуття в Кривий Ріг о 21:25.

"Поїзд зупинятиметься на станціях Верхівцеве і Кам'янське-Пасажирське. Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн на сайті УЗ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в поїздах обов'язково потрібно носити маску. Контролює дотримання карантину поїзна бригада. У разі порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЗ закриває продаж квитків на чотирьох станціях з "червоної зони".

Також РБК-Україна писало, що у поїздах УЗ з кінця серпня буде воєнізована охорона замість поліції.