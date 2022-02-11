УЗ запускає новий потяг зі Львова: коли та як він курсуватиме

"Укрзалізниця" з 28 лютого запускає новий потяг №802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Він курсуватиме лише по буднях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Графік руху потяга

Відправлення зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33.

о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33. Прибуття до Коломиї о 14:34.

Відправлення з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38.

о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38. Прибуття до Львова о 23:27.

Напрямок потяга

За даними перевізника, відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин.

Так, він сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.