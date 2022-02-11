УЗ запускає новий потяг зі Львова: коли та як він курсуватиме
Фото: УЗ запускає новий потяг зі Львова (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" з 28 лютого запускає новий потяг №802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Він курсуватиме лише по буднях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
Графік руху потяга
- Відправлення зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33.
- Прибуття до Коломиї о 14:34.
- Відправлення з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38.
- Прибуття до Львова о 23:27.
Напрямок потяга
За даними перевізника, відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин.
Так, він сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.
Раніше стало відомо, що УЗ запустила потяг, який з’єднає дві східні області.
Також у кінці грудня "Укрзалізниця" відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд за маршрутом Київ - Львів.