УЗ відновлює сполучення до Покровська Донецької області: список рейсів

"Укрзалізниця", вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, відновлює продаж квитків на регулярні рейси до Покровська Донецької області.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Нагадаємо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром", - пише пресслужба.

Починаючи з 28 квітня почнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.