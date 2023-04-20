УЗ відновлює сполучення до Покровська Донецької області: список рейсів
"Укрзалізниця", вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, відновлює продаж квитків на регулярні рейси до Покровська Донецької області.
Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Нагадаємо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром", - пише пресслужба.
Починаючи з 28 квітня почнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.
- Відправлення зі Львова: щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 с прибуттям о 12:44.
- Відправлення з Києва: щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 с прибуттям о 05:54.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця" нещодавно запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією із Польщі до Рава-Руської.
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