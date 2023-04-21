До України стане зручніше добиратися з Австрії та Угорщини: УЗ запускає безпересадковий вагон

З Австрії та Угорщини стане зручніше повертатися до України, адже "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, який почне курсувати з 24 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Повідомляється, що потяг буде відправлятися з Відня щодня о 16:42, Будапешт - Келеті 19:19-19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю, подорож можна продовжити на поїзді №750 Ужгород - Київ, який прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48-06:53, Львів 11:00-11:23, а прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно зі столиці можна розпочати шлях на поїзді №749 Київ - Ужгород, який відправляється зі столиці щодня о 13:16, Львів 19:59-20:25, Мукачево 00:19-00:24, прибуття у Чоп о 01:10. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, продовжити подорож можна новим безпересадковим вагоном Чоп - Відень, що відправляється кожен день з 25 квітня о 03:28, Будапешт - Келеті 08:20-08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Зазначається, що квиток з Чопа до Відня коштує 1730 гривень. Квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". А білети з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку УЗ, у чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, УЗ запустила перший тестовий потяг, який прямував євроколією із Польщі до Рава-Руської.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що українці тепер можуть повернути кошти за білети в купе і плацкарти.

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