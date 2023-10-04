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УЗ запускає новий поїзд зі Львова до Варшави: деталі маршруту

Фото: УЗ запускає новий поїзд зі Львова до Варшави (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд зі Львова до Варшави з 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як повідомляється, з 15 жовтня 2023 року "Укрзалізниця" запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

"Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що у Львівській області. Там пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

Зазначається, що розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку,  чат-ботах та на сайті "Укрзалізниці", а також у міжнародних касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 7 жовтня "Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль.

Окрім того, у жовтні "Укрзалізниця" запустить низку нових маршрутів до трьох країн Європи. Мова про Польщу, Чехію та Німеччину.

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