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УЗ вдвічі збільшує кількість місць на маршруті Харків - Перемишль

Середа 27 вересня 2023 09:54
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УЗ вдвічі збільшує кількість місць на маршруті Харків - Перемишль Фото: УЗ вдвічі збільшує кількість місць на маршруті Харків - Перемишль (facebook.com/ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль з 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя - Перемишль, №35/36 Одеса - Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ - Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків - Перемишль збільшиться вдвічі", - йдеться в повідомленні.

  • Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17.
  • Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Як зазначили в УЗ, оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків - Хелм.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у жовтні "Укрзалізниця" запустить низку нових маршрутів до трьох країн Європи. Мова про Польщу, Чехію та Німеччину.

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