УЗ вдвічі збільшує кількість місць на маршруті Харків - Перемишль

"Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль з 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Як зазначили в УЗ, оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків - Хелм.

"8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя - Перемишль, №35/36 Одеса - Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ - Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху, а склад поїзда №73/74 Харків - Перемишль збільшиться вдвічі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у жовтні "Укрзалізниця" запустить низку нових маршрутів до трьох країн Європи. Мова про Польщу, Чехію та Німеччину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.