УЗ запускает новый поезд из Львова в Варшаву: детали маршрута

Как сообщается, с 15 октября 2023 года "Укрзализныця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

"Мы постоянно работаем над расширением международных железнодорожных пассажирских маршрутов, чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой. Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украина получит железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

В данный момент маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская во Львовской области. Там пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд европейского пути (1435 мм) и обратно.

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Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.

Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Рави-Русскую и обратно.

Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении, чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.