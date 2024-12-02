УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехать
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый международный маршрут "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" и рассказала об удобных пересадках для разных городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Содержание
- Что известно о новом пересадочном международном маршруте
- Как маршрут "работает" для жителей Черновцов и Тернополя
- Как присоединиться к маршруту жителям Коростеня и Дубно
- Как воспользоваться новым маршрутом УЗ жителям Ровно
Что известно о новом международном маршруте
В "Укрзализныце" рассказали, что новый пересадочный международный поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" отправится в первый рейс 15 декабря 2024 года.
Уточняется, что международный маршрут соединит с Польшей:
- Буковину (исторический регион на юго-западе Украины, который на юге граничит с Румынией)
- Покутье (историко-географический регион Украины, юго-восточную часть современной Ивано-Франковской области)
Отмечается, что благодаря такому маршруту быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов смогут жители:
- Черновцов
- Тернополя
- Ровно
- Коростеня
- Дубно
"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", - подчеркнули в компании.
Как маршрут "работает" для жителей Черновцов и Тернополя
Согласно информации УЗ, для жителей Черновцов и Тернополя этот маршрут будет "работать" следующим образом:
- отправление из Черновцов - в 07:03
- отправление из Залещиков - в 08:26
- отправление из Чорткова - в 09:26
- отправление из Тернополя - в 11:12
Прибытие в Раву-Русскую - в 15:19.
После этого нужно осуществить пересадку на польский поезд, отправление которого - в 15:56.
В Люблин он прибывает в 19:59, а в Варшаву-Центральную - в 22:20.
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
- отправление из Варшавы-Центральной - в 05:40
- отправление из Варшавы-Восточной - в 05:49
- отправление из Люблина - в 08:11
Прибытие в Раву-Русскую - в 13:42.
После этого - пересадка на поезд "Укрзализныци":
- отправление из Равы-Русской - в 14:32
- прибытие во Львов - в 16:00
- прибытие в Тернополь - в 18:24
- прибытие в Чортков - в 20:15
- прибытие в Залещики - в 21:27
- прибытие в Черновцы - в 22:46
Как присоединиться к маршруту жителям Коростеня и Дубно
Жителям Коростеня и Дубно для путешествия в Польшу советуют воспользоваться поездом "Интерсити+" №743/744 "Дарница - Львов - Славско", который:
- отправляется из Коростеня - в 08:06
- отправляется из Дубно - в 10:30
- прибывает во Львов - в 11:59
После этого нужно осуществить пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава", отправлением из Львова в 13:29.
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
- прибытие из Варшавы и Люблина во Львов - в 16:00
- пересадка на поезд "Интерсити+" (отправлением из Львова в 16:30)
- прибытие в Дубно - в 18:02
- прибытие в Коростень - в 20:40
Как воспользоваться новым маршрутом УЗ жителям Ровно
Жителям города Ровно для того, чтобы воспользоваться новым международным маршрутом, советуют сначала сесть на региональный поезд №804 (отправлением из Ровно в 6:46).
Во Львов он прибывает в 09:33.
В городе Льва нужно сделать пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" (отправлением из Львова в 13:29).
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
- прибытие из Варшавы и Люблина во Львов - в 16:00
- пересадка на региональный поезд №806 "Львов - Ровно" (отправлением из Львова в 16:37)
- прибытие в Ровно - в 19:30
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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