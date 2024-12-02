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УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехать

Понедельник 02 декабря 2024 16:54
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УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехать Доехать из Украины в Польшу жителям некоторых городов станет проще (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый международный маршрут "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" и рассказала об удобных пересадках для разных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Содержание

Что известно о новом международном маршруте

В "Укрзализныце" рассказали, что новый пересадочный международный поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" отправится в первый рейс 15 декабря 2024 года.

Уточняется, что международный маршрут соединит с Польшей:

  • Буковину (исторический регион на юго-западе Украины, который на юге граничит с Румынией)
  • Покутье (историко-географический регион Украины, юго-восточную часть современной Ивано-Франковской области)

Отмечается, что благодаря такому маршруту быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов смогут жители:

  • Черновцов
  • Тернополя
  • Ровно
  • Коростеня
  • Дубно

"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", - подчеркнули в компании.

Как маршрут "работает" для жителей Черновцов и Тернополя

Согласно информации УЗ, для жителей Черновцов и Тернополя этот маршрут будет "работать" следующим образом:

  • отправление из Черновцов - в 07:03
  • отправление из Залещиков - в 08:26
  • отправление из Чорткова - в 09:26
  • отправление из Тернополя - в 11:12

Прибытие в Раву-Русскую - в 15:19.

После этого нужно осуществить пересадку на польский поезд, отправление которого - в 15:56.

В Люблин он прибывает в 19:59, а в Варшаву-Центральную - в 22:20.

Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:

  • отправление из Варшавы-Центральной - в 05:40
  • отправление из Варшавы-Восточной - в 05:49
  • отправление из Люблина - в 08:11

Прибытие в Раву-Русскую - в 13:42.

После этого - пересадка на поезд "Укрзализныци":

  • отправление из Равы-Русской - в 14:32
  • прибытие во Львов - в 16:00
  • прибытие в Тернополь - в 18:24
  • прибытие в Чортков - в 20:15
  • прибытие в Залещики - в 21:27
  • прибытие в Черновцы - в 22:46

Как присоединиться к маршруту жителям Коростеня и Дубно

Жителям Коростеня и Дубно для путешествия в Польшу советуют воспользоваться поездом "Интерсити+" №743/744 "Дарница - Львов - Славско", который:

  • отправляется из Коростеня - в 08:06
  • отправляется из Дубно - в 10:30
  • прибывает во Львов - в 11:59

После этого нужно осуществить пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава", отправлением из Львова в 13:29.

Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:

  • прибытие из Варшавы и Люблина во Львов - в 16:00
  • пересадка на поезд "Интерсити+" (отправлением из Львова в 16:30)
  • прибытие в Дубно - в 18:02
  • прибытие в Коростень - в 20:40

Как воспользоваться новым маршрутом УЗ жителям Ровно

Жителям города Ровно для того, чтобы воспользоваться новым международным маршрутом, советуют сначала сесть на региональный поезд №804 (отправлением из Ровно в 6:46).

Во Львов он прибывает в 09:33.

В городе Льва нужно сделать пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" (отправлением из Львова в 13:29).

Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:

  • прибытие из Варшавы и Люблина во Львов - в 16:00
  • пересадка на региональный поезд №806 "Львов - Ровно" (отправлением из Львова в 16:37)
  • прибытие в Ровно - в 19:30

УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехатьУЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехать

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.

Читайте также, что известно о "Лыжном экспрессе" от "Укрзализныци" и какой у него маршрут.

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