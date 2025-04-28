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УЗ запускає новий маршрут на Захід: коли вирушить перший поїзд та які міста з'єднає

"Укрзалізниця" запускає новий "західний" регіональний маршрут (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут. Він з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який регіональний маршрут запускає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що запускають новий регіональний маршрут, який з'єднає:

  • Коломию;
  • Івано-Франківськ;
  • Львів;
  • Луцьк.

У компанії пояснили, що він поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом.

Так, поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Який поїзд курсуватиме на цьому маршруті

На новому регіональному маршруті курсуватиме поїзд №815/816 "Коломия - Луцьк - Коломия" (або "Коломия - Львів - Коломия").

В УЗ уточнили, що йдеться про модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має:

  • 95 місць для сидіння 2-го класу;
  • кондиціонування повітря;
  • безпровідні зарядки для гаджетів;
  • тихий і плавний хід.

Графік руху потягу на новому регіональному маршруті

Регіональний поїзд №815/816 почне курсувати з 6 травня 2025 року.

У напрямку Луцька він їхатиме щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі:

  • відправлення з Коломиї - о 06:55;
  • прибуття до Луцька - о 14:20.

У напрямку Коломиї він курсуватиме так само - у четвер, у п'ятницю, у суботу та в неділю:

  • відправлення з Луцька - о 15:17;
  • прибуття до Коломиї - о 22:35.

Тим часом у понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом "Коломия - Львів - Коломия".

Згідно з інформацією залізничників, це забезпечить:

  • щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення "Івано-Франківськ - Львів - Івано-Франківськ";
  • дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей. 

Які зупинки має новий регіональний поїзд

У напрямку Луцька поїзд матиме такі зупинки:

  • Івано-Франківськ - з 07:37 до 07:40;
  • Ходорів (08:53-08:54);
  • Львів (10:10-10:26);
  • Підзамче (10:37-10:39);
  • Радехів (11:55-11:56);
  • Горохів (12:31-12:32).

У напрямку Коломиї:

  • Горохів (17:07-17:08);
  • Радехів (17:42-17:43);
  • Підзамче (19:05-19:07);
  • Львів (19:18-19:41);
  • Ходорів (20:47-20:48);
  • Івано-Франківськ (21:50-21:53).

Де можна купити квитки на новий регіональний поїзд

Квитки на новий регіональний поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:

  • у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті УЗ - booking.uz.gov.ua;
  • у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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УкрзалізницяЛьвівІвано-ФранківськЛуцькКоломияПоїздиПодорожіПасажири