УЗ запускає новий маршрут на Захід: коли вирушить перший поїзд та які міста з'єднає

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут. Він з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що запускають новий регіональний маршрут, який з'єднає:
У компанії пояснили, що він поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом.
Так, поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.
На новому регіональному маршруті курсуватиме поїзд №815/816 "Коломия - Луцьк - Коломия" (або "Коломия - Львів - Коломия").
В УЗ уточнили, що йдеться про модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має:
Регіональний поїзд №815/816 почне курсувати з 6 травня 2025 року.
У напрямку Луцька він їхатиме щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі:
У напрямку Коломиї він курсуватиме так само - у четвер, у п'ятницю, у суботу та в неділю:
Тим часом у понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом "Коломия - Львів - Коломия".
Згідно з інформацією залізничників, це забезпечить:
У напрямку Луцька поїзд матиме такі зупинки:
У напрямку Коломиї:
Квитки на новий регіональний поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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