УЗ запускает новый маршрут на Запад: когда отправится первый поезд и какие города соединит

Какой региональный маршрут запускает УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что запускают новый региональный маршрут, который соединит:

Коломыю;

Ивано-Франковск;

Львов;

Луцк.

В компании объяснили, что он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом.

Так, поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.

Какой поезд будет курсировать на этом маршруте

На новом региональном маршруте будет курсировать поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя" (или "Коломыя - Львов - Коломыя").

В УЗ уточнили, что речь идет о модернизированном рельсовом автобусе PESA 620M, который имеет:

95 мест для сидения 2-го класса;

кондиционирование воздуха;

беспроводные зарядки для гаджетов;

тихий и плавный ход.

График движения поезда на новом региональном маршруте

Региональный поезд №815/816 начнет курсировать с 6 мая 2025 года.

В направлении Луцка он будет ехать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям:

отправление из Коломыи - в 06:55;

прибытие в Луцк - в 14:20.

В направлении Коломыи он будет курсировать так же - в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье:

отправление из Луцка - в 15:17;

прибытие в Коломыю - в 22:35.

Тем временем в понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту "Коломыя - Львов - Коломыя".

Согласно информации железнодорожников, это обеспечит:

ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение "Ивано-Франковск - Львов - Ивано-Франковск";

позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных путешествий.

Какие остановки имеет новый региональный поезд

В направлении Луцка поезд будет иметь следующие остановки:

Ивано-Франковск - с 07:37 до 07:40;

Ходоров (08:53-08:54);

Львов (10:10-10:26);

Подзамче (10:37-10:39);

Радехов (11:55-11:56);

Горохов (12:31-12:32).

В направлении Коломыи:

Горохов (17:07-17:08);

Радехов (17:42-17:43);

Подзамче (19:05-19:07);

Львов (19:18-19:41);

Ходоров (20:47-20:48);

Ивано-Франковск (21:50-21:53).

Где можно купить билеты на новый региональный поезд

Билеты на новый региональный поезд - уже в продаже. Их можно найти:

в мобильном приложении "Укрзализныци";

на официальном сайте УЗ - booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)