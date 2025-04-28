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УЗ запускает новый маршрут на Запад: когда отправится первый поезд и какие города соединит

"Укрзализныця" запускает новый "западный" региональный маршрут (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут. Он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какой региональный маршрут запускает УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что запускают новый региональный маршрут, который соединит:

  • Коломыю;
  • Ивано-Франковск;
  • Львов;
  • Луцк.

В компании объяснили, что он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом.

Так, поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.

Какой поезд будет курсировать на этом маршруте

На новом региональном маршруте будет курсировать поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя" (или "Коломыя - Львов - Коломыя").

В УЗ уточнили, что речь идет о модернизированном рельсовом автобусе PESA 620M, который имеет:

  • 95 мест для сидения 2-го класса;
  • кондиционирование воздуха;
  • беспроводные зарядки для гаджетов;
  • тихий и плавный ход.

График движения поезда на новом региональном маршруте

Региональный поезд №815/816 начнет курсировать с 6 мая 2025 года.

В направлении Луцка он будет ехать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям:

  • отправление из Коломыи - в 06:55;
  • прибытие в Луцк - в 14:20.

В направлении Коломыи он будет курсировать так же - в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье:

  • отправление из Луцка - в 15:17;
  • прибытие в Коломыю - в 22:35.

Тем временем в понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту "Коломыя - Львов - Коломыя".

Согласно информации железнодорожников, это обеспечит:

  • ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение "Ивано-Франковск - Львов - Ивано-Франковск";
  • позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных путешествий.

Какие остановки имеет новый региональный поезд

В направлении Луцка поезд будет иметь следующие остановки:

  • Ивано-Франковск - с 07:37 до 07:40;
  • Ходоров (08:53-08:54);
  • Львов (10:10-10:26);
  • Подзамче (10:37-10:39);
  • Радехов (11:55-11:56);
  • Горохов (12:31-12:32).

В направлении Коломыи:

  • Горохов (17:07-17:08);
  • Радехов (17:42-17:43);
  • Подзамче (19:05-19:07);
  • Львов (19:18-19:41);
  • Ходоров (20:47-20:48);
  • Ивано-Франковск (21:50-21:53).

Где можно купить билеты на новый региональный поезд

Билеты на новый региональный поезд - уже в продаже. Их можно найти:

  • в мобильном приложении "Укрзализныци";
  • на официальном сайте УЗ - booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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