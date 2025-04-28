УЗ запускает новый маршрут на Запад: когда отправится первый поезд и какие города соединит

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут. Он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что запускают новый региональный маршрут, который соединит:
В компании объяснили, что он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом.
Так, поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.
На новом региональном маршруте будет курсировать поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя" (или "Коломыя - Львов - Коломыя").
В УЗ уточнили, что речь идет о модернизированном рельсовом автобусе PESA 620M, который имеет:
Региональный поезд №815/816 начнет курсировать с 6 мая 2025 года.
В направлении Луцка он будет ехать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям:
В направлении Коломыи он будет курсировать так же - в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье:
Тем временем в понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту "Коломыя - Львов - Коломыя".
Согласно информации железнодорожников, это обеспечит:
В направлении Луцка поезд будет иметь следующие остановки:
В направлении Коломыи:
Билеты на новый региональный поезд - уже в продаже. Их можно найти:
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.