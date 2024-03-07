УЗ запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

"Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Послуга доступна для користувачів, які авторизовані через "Дія.Підпис". В режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
Під час моніторингу конкретного потягу є можливість увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього необхідно:
Якщо квитки будуть знайдені - користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку. Також у разі ввімкнення функції автовикупу - користувачам надходитиме повідомлення про вже викуплені квитки.
Для того, щоб долучитись до тестування функції необхідно завантажити застосунок:
"При використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів", - попереджає "Укрзалізниця".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту із Києва до Львова на ці вихідні. Також нещодавно було запущено із Харкова до Івано-Франківської області.
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