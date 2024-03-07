УЗ запускает новые услуги: билет на поезд можно будет купить автоматически

"Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Услуга доступна для пользователей, которые авторизованы через "Дія.Підпис". В режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
Во время мониторинга конкретного поезда есть возможность включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого необходимо:
Если билеты будут найдены - пользователи будут получать уведомления в приложении. Также в случае включения функции автовыкупа - пользователям будет поступать сообщение об уже выкупленных билетах.
Для того, чтобы приобщиться к тестированию функции необходимо загрузить приложение:
"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок - поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", - предупреждает "Укрзализныця".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута из Киева во Львов на эти выходные. Также недавно было запущено из Харькова в Ивано-Франковскую область.
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