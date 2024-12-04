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УЗ запускает "ночной скорый" поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать

Среда 04 декабря 2024 16:28
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УЗ запускает "ночной скорый" поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать Укрзализныця запускает дополнительный "ночной скорый" поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд для путешествий в течение рождественско-новогодних праздников. Он будет курсировать из Харькова в Ворохту и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как долго будет курсировать дополнительный поезд УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный поезд №201/202 будет курсировать по маршруту "Харьков - Ворохта - Харьков":

  • с 18 декабря 2024 года
  • до 12 января 2025 года

Он дополнит расписание движения поезда №1/2 с таким же сообщением, который сейчас курсирует через день.

Отмечается, что в составе поезда:

  • есть вагоны типа купе
  • есть вагоны типа люкс
  • предусмотрены места для лиц с инвалидностью

График движения дополнительного поезда "Укрзализныци"

В УЗ отметили, что по указанному направлению будет курсировать поезд категории "Ночной скорый":

  • время отправления из Харькова - в 18:25
  • время прибытия в Ворохту - в 13:59
  • время отправления из Ворохты - в 16:30
  • время прибытия в Харьков - в 12:56

Уточняется, что первый рейс из Харькова отправится 18 декабря с последующей отправкой:

  • в декабре - по четным числам
  • в январе - по нечетным числам

В обратном направлении - из Ворохты - поезд будет отправляться:

  • в декабре - по нечетным числам (первый рейс запланирован на 19 декабря)
  • в январе - по четным числам

УЗ запускает &quot;ночной скорый&quot; поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсироватьУЗ запускает &quot;ночной скорый&quot; поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.

Читайте также, что известно о "Лыжном экспрессе" от "Укрзализныци" и какой у него маршрут.

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