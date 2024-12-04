УЗ запускает "ночной скорый" поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд для путешествий в течение рождественско-новогодних праздников. Он будет курсировать из Харькова в Ворохту и обратно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как долго будет курсировать дополнительный поезд УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный поезд №201/202 будет курсировать по маршруту "Харьков - Ворохта - Харьков":
- с 18 декабря 2024 года
- до 12 января 2025 года
Он дополнит расписание движения поезда №1/2 с таким же сообщением, который сейчас курсирует через день.
Отмечается, что в составе поезда:
- есть вагоны типа купе
- есть вагоны типа люкс
- предусмотрены места для лиц с инвалидностью
График движения дополнительного поезда "Укрзализныци"
В УЗ отметили, что по указанному направлению будет курсировать поезд категории "Ночной скорый":
- время отправления из Харькова - в 18:25
- время прибытия в Ворохту - в 13:59
- время отправления из Ворохты - в 16:30
- время прибытия в Харьков - в 12:56
Уточняется, что первый рейс из Харькова отправится 18 декабря с последующей отправкой:
- в декабре - по четным числам
- в январе - по нечетным числам
В обратном направлении - из Ворохты - поезд будет отправляться:
- в декабре - по нечетным числам (первый рейс запланирован на 19 декабря)
- в январе - по четным числам
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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