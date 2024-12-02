UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

УЗ запускає "Лижний експрес": коли вирушає перший поїзд і який маршрут

"Укрзалізниця" запускає зимовий "Лижний експрес" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск традиційного сезонного "Лижного експреса".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли та як саме курсуватиме "Лижний експрес" від УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що скоро пасажири отримають можливість подорожувати традиційним сезонним "Лижним експресом".

Йдеться про "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Київ-Пасажирський - Львів - Славсько", що вирушає до гір з 19 грудня.

"Цей швидкісний Hyundai - ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", - зауважили в УЗ.

Уточнюється, що цей поїзд:

  • вирушатиме з Дарниці о 05:50
  • вирушатиме з Києва о 06:19
  • вирушатиме зі Львова о 12:09
  • прибуватиме до Славська о 14:03

У зворотному напрямку експрес:

  • вирушатиме зі Славська о 14:26
  • вирушатиме зі Львова о 16:30
  • прибуватиме до Києва о 22:28
  • прибуватиме до Дарниці о 23:00

В "Укрзалізниці" додали, що завдяки "Лижному експресу" для мешканців Рівного теж є чудова новина.

Тепер регіональні поїзди №804/806 "Рівне - Львів" забезпечать зручне пересадкове сполучення - на експрес до Славська.

"Гори кличуть", - підсумували в УЗ.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як придбати квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Читайте також, про які безкоштовні послуги у поїздах УЗ мало хто знає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкрзалізницялижні курортиСлавськеПоїздиПотяги