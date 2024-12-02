УЗ запускает "Лыжный экспресс": когда отправляется первый поезд и какой маршрут
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске традиционного сезонного "Лыжного экспресса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Когда и как именно будет курсировать "Лыжный экспресс" от УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что вскоре пассажиры получат возможность путешествовать традиционным сезонным "Лыжным экспрессом".
Речь идет об "Интерсити+" №743/744 "Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славско", который отправляется в горы с 19 декабря.
"Этот скоростной Hyundai - идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона", - отметили в УЗ.
Уточняется, что этот поезд:
- будет отправляться с Дарницы в 05:50
- будет отправляться из Киева в 06:19
- будет отправляться из Львова в 12:09
- будет прибывать в Славско в 14:03
В обратном направлении экспресс:
- будет отправляться из Славско в 14:26
- будет отправляться из Львова в 16:30
- будет прибывать в Киев в 22:28
- будет прибывать на Дарницу в 23:00
В "Укрзализныце" добавили, что благодаря "Лыжному экспрессу" для жителей Ровно тоже есть отличная новость.
Теперь региональные поезда №804/806 "Ровно - Львов" обеспечат удобное пересадочное сообщение - на экспресс до Славско.
"Горы зовут", - подытожили в УЗ.
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как купить билеты УЗ
Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".
В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.
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