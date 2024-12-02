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УЗ запускает "Лыжный экспресс": когда отправляется первый поезд и какой маршрут

Понедельник 02 декабря 2024 14:56
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УЗ запускает "Лыжный экспресс": когда отправляется первый поезд и какой маршрут "Укрзализныця" запускает зимний "Лыжный экспресс" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске традиционного сезонного "Лыжного экспресса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда и как именно будет курсировать "Лыжный экспресс" от УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что вскоре пассажиры получат возможность путешествовать традиционным сезонным "Лыжным экспрессом".

Речь идет об "Интерсити+" №743/744 "Дарница - Киев-Пассажирский - Львов - Славско", который отправляется в горы с 19 декабря.

"Этот скоростной Hyundai - идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона", - отметили в УЗ.

Уточняется, что этот поезд:

  • будет отправляться с Дарницы в 05:50
  • будет отправляться из Киева в 06:19
  • будет отправляться из Львова в 12:09
  • будет прибывать в Славско в 14:03

В обратном направлении экспресс:

  • будет отправляться из Славско в 14:26
  • будет отправляться из Львова в 16:30
  • будет прибывать в Киев в 22:28
  • будет прибывать на Дарницу в 23:00

В "Укрзализныце" добавили, что благодаря "Лыжному экспрессу" для жителей Ровно тоже есть отличная новость.

Теперь региональные поезда №804/806 "Ровно - Львов" обеспечат удобное пересадочное сообщение - на экспресс до Славско.

"Горы зовут", - подытожили в УЗ.

УЗ запускает &quot;Лыжный экспресс&quot;: когда отправляется первый поезд и какой маршрутУЗ запускает &quot;Лыжный экспресс&quot;: когда отправляется первый поезд и какой маршрут

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как купить билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Читайте также, о каких бесплатных услугах в поездах УЗ мало кто знает.

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