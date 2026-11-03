УЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимуть

Парк "Укрзалізниці" поповнили ще шість пасажирських вагонів українського виробництва. Невдовзі вони вийдуть на міжнародний маршрут Харків - Перемишль.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" та міністра розвитку громад та територій України Миколи Калашника .

Чим особливі нові вагони

Нові вагони оснащені потужними акумуляторними батареями. Вони дають змогу тривалий час підтримувати роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем навіть у разі знеструмлення.

Від початку 2026 року "Укрзалізниця" вже отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 планують передати до кінця року. Їх закуповують за кошти державного бюджету, підтримуючи українських виробників.

УЗ отримала нові вагони (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Поїзна бригада провела 30 евакуацій

Під час відзначення залізничників Микола Калашник окремо відзначив бригаду під керівництвом Тетяни Сізової, яка працює на маршруті Харків - Перемишль.

Від початку осені команда провела 30 успішних евакуацій. Сама Тетяна Сізова ще у 2022 році очолювала понад 50 цивільних евакуаційних рейсів із запорізького та покровського напрямків.

За словами Калашника, оновлення вагонів і підтримка залізничників важливі для стабільної роботи залізниці в умовах російських атак. Україна також продовжує відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати рух поїздів.