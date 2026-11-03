ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

УЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимуть

11:25 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
УЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимуть Фото: Нові вагони "Укрзалізниці" (Микола Калашник)
Додати як бажане джерело в Google

Парк "Укрзалізниці" поповнили ще шість пасажирських вагонів українського виробництва. Невдовзі вони вийдуть на міжнародний маршрут Харків - Перемишль.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" та міністра розвитку громад та територій України Миколи Калашника.

Чим особливі нові вагони

Нові вагони оснащені потужними акумуляторними батареями. Вони дають змогу тривалий час підтримувати роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем навіть у разі знеструмлення.

Від початку 2026 року "Укрзалізниця" вже отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 планують передати до кінця року. Їх закуповують за кошти державного бюджету, підтримуючи українських виробників.

УЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимутьУЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимутьУЗ отримала ще шість нових вагонів: на якому маршруті вони курсуватимуть

УЗ отримала нові вагони (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Поїзна бригада провела 30 евакуацій

Під час відзначення залізничників Микола Калашник окремо відзначив бригаду під керівництвом Тетяни Сізової, яка працює на маршруті Харків - Перемишль.

Від початку осені команда провела 30 успішних евакуацій. Сама Тетяна Сізова ще у 2022 році очолювала понад 50 цивільних евакуаційних рейсів із запорізького та покровського напрямків.

За словами Калашника, оновлення вагонів і підтримка залізничників важливі для стабільної роботи залізниці в умовах російських атак. Україна також продовжує відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати рух поїздів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила три нові міжнародні поїзди до Польщі: Київ - Холм, Київ - Перемишль і Дніпро - Перемишль. Флагманський рейс Київ - Холм отримав ім'я історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

РБК-Україна також розповідало, що вартість залізничного квитка залежить не лише від маршруту, а й від типу вагона, обраного місця, дня тижня та періоду поїздки. Під час пошуку застосунок УЗ показує найнижчу доступну ціну, яка може змінитися після вибору конкретного місця.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Поїзди Вагони
Новини
РФ вдарила по енергетиці 9 областей, три ТЕС зупинили генерацію
РФ вдарила по енергетиці 9 областей, три ТЕС зупинили генерацію
Аналітика
Демократи почнуть "кошмарити" Трампа, а для України буде два складних роки: інтерв'ю з Шамшуром
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Демократи почнуть "кошмарити" Трампа, а для України буде два складних роки: інтерв'ю з Шамшуром