УЗ запускає три нові потяги до Польщі, один з них флагманський
Три нових міжнародних потяги з'являться у розкладі "Укрзалізниці". Один з них буде флагманським і носитиме ім'я Михайла Грушевськогою
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" у Telegram.
Флагманський потяг "Михайло Грушевський"
Флагманський поїзд 23/24 Київ - Холм назвали на честь відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.
"Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років", - зазначили в УЗ.
У складі поїзда - сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.
Рейс відправляється під композицію МУР "Наш час настав", яка підкреслює важливість боротьби за єдину та вільну Україну, йдеться у дописі.
Ще два потяги до Польщі
Наступні два нові поїзди курсують за важливими маршрутами:
- 31/32 Київ - Перемишль має зручне стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава. Має зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові. Відправлення з Києва о 21:30, прибуття до Перемишля о 8:19.
- 73/74 Дніпро - Перемишль курсує через Олександрію, Камʼянське, Пʼятихатки, Знамʼянку, Львів. Відправляється з Дніпра о 19:00, прибуває до Перемишля о 14:10. У цей час пасажири можуть пересісти на поїзд до Кракова, Варшави, Праги, Мюнхена.
Раніше РБК-Україна писало, що вартість квитка на один і той самий потяг може відрізнятися залежно від типу вагона, дня тижня та обраного місця.
Крім того, "Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів у західному напрямку з 20 жовтня.
Зокрема, скасовують такі рейси: № 79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро - Львів і № 31/32 сполученням Запоріжжя - Перемишль.