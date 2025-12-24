УЗ запускає додаткові шатли Kyiv City Express: коли та з яким графіком курсуватимуть

"Укрзалізниця" запускає тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку. Експеримент триватиме з 24 по 26 грудня та з 29 по 31 грудня у ранкові та вечірні години пік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Навіщо запускають шатли

Додаткові рейси курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички та дозволять скоротити інтервали руху до 15 хвилин у пікові години.

В УЗ пояснюють, що це має зробити поїздки між лівим і правим берегами столиці швидшими та зручнішими, особливо в періоди підвищеного попиту, коли пасажиропотік на Kyiv City Express зростає в середньому утричі.

Розклад шатлів

Дарниця - Видубичі:

6:31 - 6:41;

7:31 - 7:41;

8:31 - 8:41;

9:31 - 9:41;

16:16 - 16:26;

17:31 - 17:41;

18:31 - 18:41.

Видубичі - Дарниця:

7:02 - 7:12;

8:02 - 8:12;

9:02 - 9:12;

15:52 - 16:02;

17:02 - 17:12;

18:05 - 18:15;

19:02 - 19:12.

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів із цих рейсів здійснюватиметься з третьої колії.

Як знайти шатли в розкладі

Щоб уникнути плутанини, на офіційному сайті Kyiv City Express ці рейси позначені літерою "Д" - як додаткові.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що квитки на приміські поїзди та City Express можна придбати через застосунок УЗ. Їх можна купувати заздалегідь і зберігати у смартфоні - за аналогією з поїздами далекого сполучення.