УЗ запускає додаткові шатли Kyiv City Express: коли та з яким графіком курсуватимуть

Середа 24 грудня 2025 11:03
УЗ запускає додаткові шатли Kyiv City Express: коли та з яким графіком курсуватимуть Фото: "Укрзалізниця" запустила додаткові шатли Kyiv City Express у грудні (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку. Експеримент триватиме з 24 по 26 грудня та з 29 по 31 грудня у ранкові та вечірні години пік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Навіщо запускають шатли

Додаткові рейси курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички та дозволять скоротити інтервали руху до 15 хвилин у пікові години.

В УЗ пояснюють, що це має зробити поїздки між лівим і правим берегами столиці швидшими та зручнішими, особливо в періоди підвищеного попиту, коли пасажиропотік на Kyiv City Express зростає в середньому утричі.

Розклад шатлів

Дарниця - Видубичі:

  • 6:31 - 6:41;
  • 7:31 - 7:41;
  • 8:31 - 8:41;
  • 9:31 - 9:41;
  • 16:16 - 16:26;
  • 17:31 - 17:41;
  • 18:31 - 18:41.

Видубичі - Дарниця:

  • 7:02 - 7:12;
  • 8:02 - 8:12;
  • 9:02 - 9:12;
  • 15:52 - 16:02;
  • 17:02 - 17:12;
  • 18:05 - 18:15;
  • 19:02 - 19:12.

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів із цих рейсів здійснюватиметься з третьої колії.

Як знайти шатли в розкладі

Щоб уникнути плутанини, на офіційному сайті Kyiv City Express ці рейси позначені літерою "Д" - як додаткові.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що квитки на приміські поїзди та City Express можна придбати через застосунок УЗ. Їх можна купувати заздалегідь і зберігати у смартфоні - за аналогією з поїздами далекого сполучення.

Нагадаємо, що з 14 грудня Kyiv City Express відновив рух повним кільцем і працює за оновленим розкладом. Зміни мають покращити пересадки з приміськими та поїздами далекого сполучення, а всі електрички курсують оновленим рухомим складом.

РБК-Україна раніше також писало, що "Укрзалізниця" на період різдвяних і новорічних свят запускає 16 додаткових поїздів, додає причіпні вагони та збільшує частоту окремих рейсів, зокрема на карпатських напрямках, щоб забезпечити пасажирам більше місць і зручніші подорожі у святковий період.

