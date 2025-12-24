УЗ запускает дополнительные шаттлы Kyiv City Express: когда и с каким графиком будут курсировать

"Укрзализныця" запускает тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница - Выдубичи и в обратном направлении. Эксперимент продлится с 24 по 26 декабря и с 29 по 31 декабря в утренние и вечерние часы пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Зачем запускают шаттлы

Дополнительные рейсы будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения до 15 минут в пиковые часы.

В УЗ объясняют, что это должно сделать поездки между левым и правым берегами столицы быстрее и удобнее, особенно в периоды повышенного спроса, когда пассажиропоток на Kyiv City Express возрастает в среднем втрое.

Расписание шаттлов

Дарница - Выдубичи:

6:31 - 6:41;

7:31 - 7:41;

8:31 - 8:41;

9:31 - 9:41;

16:16 - 16:26;

17:31 - 17:41;

18:31 - 18:41.

Выдубичи - Дарница:

7:02 - 7:12;

8:02 - 8:12;

9:02 - 9:12;

15:52 - 16:02;

17:02 - 17:12;

18:05 - 18:15;

19:02 - 19:12.

На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров из этих рейсов будет осуществляться с третьего пути.

Как найти шаттлы в расписании

Чтобы избежать путаницы, на официальном сайте Kyiv City Express эти рейсы обозначены буквой "Д" - как дополнительные.

В "Укрзализныце" также напомнили, что билеты на пригородные поезда и City Express можно приобрести через приложение УЗ. Их можно покупать заранее и сохранять в смартфоне - по аналогии с поездами дальнего следования.